Rolstoelatlete Marieke Vervoort krijgt straatnaam in Lier  

Marieke Vervoort woonde zelf niet in Lier, maar heeft wel een belangrijke band met de stad. "Ze heeft altijd getraind bij atletiekclub Lyra, waarna ze haar successen heeft geboekt. Dat is dus een heel mooie link met onze stad. Het is niet alleen een vrouw die we in beeld brengen want het is bekend dat er heel weinig straten naar vrouwen vernoemd worden. Het feit dat Marieke een beperking had, is iets dat we hiermee ook een mooie plek geven in onze stad."