Lubbeek fel gekant tegen mobiliteitsplan Kessel-Lo: "Er moet overleg komen"

“Wij zijn vragende partij voor overleg want dat is er nu onvoldoende of niet geweest”, zegt Francken. “Drie jaar geleden was er discussie over het afsluiten van de Panoramalaan in Korbeek-Lo, Bierbeek, voor niet-geautoriseerd verkeerd. Dat heeft toen voor veel discussie gezorgd tussen verschillende burgemeesters. Leuven was betrokken partij en kon daar niet mee leven dat Bierbeek dat zou doen. Nu doet Leuven hetzelfde, en dat begrijpen wij niet. Toen is de beslissing vernietigd door de Vlaamse regering en is er overleg geweest met de gouverneur. Ik denk dat men dat nu beter ook organiseert voordat het helemaal escaleert.”