Lode Mommaerts uit Aarschot ontdekt dat hij familie is van componist Ludwig van Beethoven

“Beethoven is een neef van mij”, vertelt Lode. “Zijn voorvader werd weduwnaar en is dan hertrouwd met mijn stamovergrootmoeder, ergens in de jaren 1600.” Dat er een familieband is tussen de componist en families bij ons is niet zo toevallig. “De grootouders van Beethoven zijn afkomstig van Mechelen. In die buurt en de kanten van Bertem, Boortmeerbeek, Kampenhout en Leefdaal zijn veel mensen verwant met Beethoven.”