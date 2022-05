Cannes rolt vandaag rode loper uit voor Lukas Dhont (en Kevin Janssens): dit is wat je moet weten over "Close" 

Acteurs Eden Dambrine en Gustav De Waele spelen de jonge vrienden in hun filmdebuut, naast enkele vaste waarden uit het Belgische. Onder hen actrice Émilie Dequenne als Rémi's moeder, Sophie. Dequenne (40) is een habituée in Cannes, en heeft er een palmares: bij haar debuut in 1999 en kreeg ze de prijs voor beste actrice voor haar rol in "Rosetta" van de broers Dardenne, net als in 2012 toen ze te zien was in "A perdre la raison" van Joachim Lafosse. Kevin Janssens - bekend van "D'Ardennen" en "Twee zomers" - speelt ook mee in "Close".