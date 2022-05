200 lichamen gevonden in kelder van ingestort woonblok in Oekraïense havenstad Marioepol

Nu Marioepol volledig in handen is, focust het Russische leger zich volledig op de verovering van de rest van de Donbas, een regio in het uiterste oosten van Oekraïne (zie kaarten). Die bestaat uit twee provincies, Loegansk en Donetsk (waar Marioepol ligt), waarvan een deel in 2014 door pro-Russische rebellen als onafhankelijk werd verklaard, de zogenoemde Volksrepublieken Loegansk en Donetsk. De Russische president Poetin erkende twee dagen voor het begin van de invasie de volledige provincies als onafhankelijk gebied. Het doel is nu om die volledige provincies in handen te krijgen.

In Loegansk wordt de stad Severodonetsk alsmaar nauwer omsingeld en onder vuur genomen. Het is zowat de laatste plek van Oekraïens verzet. Als de stad valt, is nagenoeg de hele provincie Loegansk in Russische handen. Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben de Russen recent enige vooruitgang geboekt, ondanks hevig Oekraïens verzet. In de provincie Donetsk is een nog groter deel in handen van Oekraïne, maar het gaat dan vooral om kleinere stadjes.