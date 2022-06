Mechelen noemt nieuwe tunnel naar Margareta van Oostenrijk

De stad Mechelen noemt de nieuwe tunnel onder de Leuvense vaart naar Margareta van Oostenrijk. Vanaf vrijdag 27 juni gaat die open voor het verkeer. De tunnel is ook verbonden met een ondergrondse stadsparking. In de 16e eeuw was Margareta van Oostenrijk landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden. Ze woonde toen in het Hof van Savoye in Mechelen.