Russische oppositieleider Navalny ook in beroep veroordeeld: "Poetin is een gek die een idiote oorlog is gestart"

Aleksej Navalny, de bekendste opposant van de Russische president Vladimir Poetin, is ook in beroep veroordeeld tot 9 jaar cel wegens oplichting en minachting van de rechtbank. Navalny maakte van zijn proces in beroep gebruik om uit te halen naar Poetin en de invasie in Oekraïne. De president "is een gek die een idiote oorlog is gestart".