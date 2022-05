Nieuwe berekeningen zonnespectrum lossen tien jaar oude controverse op over de samenstelling van onze ster

Als onderdeel van het werk voor haar doctoraat in de groep stelde Ekaterina Magg zich ten doel meer in detail de wisselwerking tussen straling en materie in de fotosfeer van de zon te berekenen. De fotosfeer is de buitenste laag waar het grootste deel van het licht van de zon vandaan komt en het is ook de plaats waar de donkere absorptielijnen in het zonnespectrum gedrukt worden.

In de studie bekeken de onderzoekers alle chemische elementen die relevant zijn voor de huidige modellen over hoe sterren evolueren in de loop van de tijd en ze pasten verschillende onafhankelijke methoden toe om de wisselwerking tussen de atomen van de zon en haar stralingsvelden te beschrijven, om er zeker van te zijn dat hun resultaten consistent waren, zo zeggen ze.

Om de convectiezones van onze zon te beschrijven, gebruikten ze bestaande simulaties die rekening houden zowel met de beweging van het plasma als met de fysica van straling, namelijk 'STAGGER' en 'CO5BOLD'.

Voor de vergelijking met de spectrale metingen kozen de onderzoekers de dataset met de hoogste beschikbare kwaliteit: het zonnespectrum dat gepubliceerd is door het Institut für Astrophysik und Geophysik van de Georg-August-Universität Göttingen. "We hebben ons ook geconcentreerd op de analyse van statistische en systematische effecten die de nauwkeurigheid van onze resultaten zouden kunnen beperken", zei Ekaterina Magg.