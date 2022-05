Nieuwe foto's van premier Johnson op "lockdownfeestje" wekken opnieuw verontwaardiging op

Het is de Britse commerciële zender ITV die de foto's gisteravond "exclusief" naar buiten bracht. Op de foto's te zien hoe premier Johnson met een glas in zijn hand een toost uitbrengt. In de kamer staan een tiental kabinetsmedewerkers met in hun midden een goedgevulde tafel vol flessen wijn en gin, hapjes en 1 eenzaam flesje handontsmettingsmiddel. Niemand draagt een mondmasker of houdt enige afstand van elkaar. De zogenoemde "red box", met de officiële papieren van de premier, ligt achteloos op een stoel.