Bart Laeremans (Vernieuwing) wordt nieuwe burgemeester van Grimbergen, nieuwe meerderheid ruilt Open VLD voor CD&V na vertrouwensbreuk.

De huidige meerderheid in Grimbergen was het de eerste drie jaren van deze legislatuur vaker oneens. Toch waren ze ambitieus begonnen. Lokale partij Vernieuwing haalde het meeste aantal stemmen met lijsttrekker Bart Laeremans. Toch lieten Vernieuwing en N-VA, het burgemeesterschap voor Open VLD met Chris Selleslach.

Dat had onder meer te maken met het Vlaams Belang verleden van Bart Laeremans. Hij was jarenlang parlementslid en zat in het dagelijks bestuur. Laeremans nam in 2014 ontslag, nam afstand van Vlaams Belang en richtte zich op het lokale niveau in Grimbergen met Vernieuwing. De laatste maanden was er veel wantrouwen tussen Open VLD, N-VA en Vernieuwing. Dat uit zich nu in een motie van wantrouwen en nieuwe meerderheid.