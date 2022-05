Noord-Korea in greep van coronavirus: bijna 3 miljoen mensen met "koortssymptomen"

"Dat er nu wel een uitbraak is, is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat het totale isolement van Noord-Korea in de loop van januari is opgeschort", zegt De Ceuster in "De wereld vandaag", op Radio 1. Hij wijst erop dat sindsdien de handel met China is hervat, en de grensstad langs waar die handel gebeurt, is momenteel trouwens in lockdown.

Heel erg lijkt de toestand momenteel niet te zijn. Er zijn maar 68 dodelijke slachtoffers, allicht omdat het land geteisterd wordt door de relatief ongevaarlijke omikronvariant van het virus.

Maar volgens De Ceuster is er wel een probleem met het het Noord-Koreaanse gezondheidssysteem, dat ondermaats is. Zo is er een gebrek aan geneesmiddelen en is de vaccinatiegraad in Noord-Korea "onbestaande". "Het is opvallend dat de hele crisisuitbraak eigenlijk vertrekt met gevallen die in de hoofdstad Pyongyang zijn gerapporteerd", merkt hij op.

Met andere woorden: we weten nauwelijks hoe de toestand in de rest van het land is. Daar is overigens ook sprake van chronische hongersnood. "Een verzwakte bevolking is des te gevoeliger voor infecties", zegt De Ceuster.

Het Noord-Koreaanse regime heeft tot nu te elk hulpaanbod uit het buitenland afgewezen. Het heeft wel drie vliegtuigladingen met medisch materiaal uit China gekregen.