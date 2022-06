Haven van Gent verwacht vanaf zomer impact van oorlog in Oekraïne

Het conflict in Oekraïne zal op verschillende manieren een invloed hebben op de Gentse havenactiviteiten. De Gentse haven is hoofdzakelijk een bulkhaven waar onder meer granen worden overgeslagen. Oekraïne is een belangrijke graanproducent en momenteel is het oogsttijd. Havenbaas Daan Schalck: "Wij vrezen dat dit jaar nauwelijks graan uit Oekraïne zal worden ingevoerd. Die oogsten komen normaal in de zomer naar hier, maar daar verwachten we een daling in volume."

Volgens Daan Schalck zal de verminderde aanvoer wel opgevangen worden door meer graan uit Frankrijk in te voeren. De consument zal daar nauwelijks iets van merken, maar dat graan zal niet via de haven naar België komen, maar per trein of met de vrachtwagen.