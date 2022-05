Oehoes hebben drie jongen in het centrum van Leuven

De werkgroep geeft bewust de precieze nestplaats van de oehoes niet vrij. "Enkel zo krijgen de vogels de nodige rust om hun nest groot te brengen en zullen ze zich hopelijk ook in de komende jaren blijvend in Leuven vestigen. De vogels verdienen bescherming want ondanks de opmars in Vlaanderen, blijft de oehoe een kwetsbare diersoort. De broedlocatie bevindt zich bovendien op een privéterrein dat niet publiek toegankelijk is. We hebben ook al werkzaamheden uitgesteld in de buurt tijdens het broedseizoen, we bekijken nu hoe we dat gaan aanpakken, misschien met gaten in de stellingen zodat de oehoe in en uit kan vliegen. ", zegt schepen Van Oppens.