Auto blijft goedkoopste reismiddel voor gezinnen (ondanks hoge brandstofprijzen)

Parkeer je in het centrum van een stad, reken dan gerust op 15 tot 20 euro parkeerkosten per dag. En dan is er nog de verzekering. De meeste gewone autoverzekeringen bieden geen pechverhelping in het buitenland aan, tenzij je in het duurdere segment zit of een salariswagen hebt.

Particulieren moeten die vaak extra kopen. Dat kan bijvoorbeeld via VAB of Touring maar reken toch op 200 euro voor één persoon en op enkele honderden euro’s voor een gezin. Feit is dat je die pechverhelping in het buitenland niet altijd apart kan kopen: vaak komt die in een verzekeringspakket waarin je je ook indekt voor medische hulp en repatriëring.

Dan hebben we het nog niet over de slijtage aan je wagen. Bezit of lease je een auto, dan verslijt je die sneller wanneer je in de zomer duizenden kilometers extra aflegt. Dat moet je in principe ook in rekening brengen, al is het moeilijk te calculeren.