Brandweer bevrijdt slachtoffer uit auto na ongeval op E313 in Geel

Op de E313 in Geel is er een aanrijding gebeurd tussen twee auto's, in de richting van Hasselt. Eén bestuurder moest door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden, maar is niet in levensgevaar. Het ander voertuig kwam tot stilstand in de middenberm. Door het ongeval zijn beide rijstroken versperd. Het verkeer moet er over de pechstrook.