Restaurant in Elverdinge verliest Michelinster: "Maar we laten ons hoofd niet hangen"

De reden voor het verlies van de ster, kent Michael nog niet. Maar Michelin heeft beloofd om feedback te geven en daar kijkt hij erg naar uit. Sowieso laten zoon Michael en vader Franky die de zaak oprichtte, het hoofd niet hangen. "We moeten het in perspectief plaatsen en er net meer energie van krijgen. Zodat we voluit kunnen gaan voor onze klanten en het plezier van het koken, natuurlijk. We zijn een familiezaak. Vader en zoon staan in de keuken, mijn moeder en vrouw in de zaal. Mijn broer is 17 jaar en doet stage in een restaurant en wil ons vervoegen. Daar halen we onze kracht uit, samen sterk."