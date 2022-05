Kandidaat-koks voor palingfestival in Mariekerke krijgen workshop om "meeneempaling" te bereiden

"Normaal beginnen we met onze voorbereidingen voor het Palingfestival in september", vertelt voorzitter Danny Luyckx. "Toen zaten we nog volop met corona. En toen ook in februari nog geen evenementen mogelijk waren, hebben we beslist om het af te gelasten. Op dat moment zouden we onze grote tent moeten bestellen en dat risico wilden we niet nemen."

Er zijn dan ook een heel grote tent, veel tafels en stoelen nodig, want er komen elk jaar duizenden mensen op af, ook van ver buiten Mariekerke. "We verkopen in een heel weekend gewoonlijk 13.000 à 14.000 porties."