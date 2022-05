Bijzonder protest in Davos: groep miljonairs roept op om hen méér belastingen te laten betalen

Engelhorn baseert zich op de cijfers van liefdadigheidsorganisatie Oxfam, die elk jaar tijdens het WEF een rapport over ongelijkheid uitbrengt. Volgens de hulporganisatie kwam er de afgelopen twee jaar elke 30 uur een nieuwe miljardair bij, maar verwachten ze tegelijkertijd dat dit jaar elke 33 uur een miljoen mensen in extreme armoede vervalt. Ook Oxfam is dan ook voorstander om een vermogensbelasting in te voeren.