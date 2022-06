Plannen voor fietszone in Poperinge met minstens 15 straten

Poperinge wil een fietszone installeren in de stad. In de fietsstraten mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken in een eenrichtingsstraat of de rechterhelft van de weg in een tweerichtingsstraat. In die straten is het voor autobestuurders verboden om fietsers in te halen. De maximumsnelheid is dertig km/uur.

De fietszone wordt aangeduid met borden bij elke in- en uitgang. De maatregel zal één jaar proefdraaien. "We starten indien mogelijk in september bij het begin van het nieuwe schooljaar", reageert schepen van Mobiliteit, Klaas Verbeke (CD&V). "De precieze startdatum en de straten moeten nog beslist worden."