Raad van State vernietigt definitief vergunning voor bedrijventerrein Siesegemkouter in Aalst

De Raad van State heeft de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de Siesegemkouter in Aalst bevestigd. Die vergunning was een jaar geleden al vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar de stad was tegen die vernietiging in cassatieberoep gegaan bij de Raad van State. Die bevestigt nu dus de vernietiging.