Mémé Clara van de Planckaerts is overleden: "Intens verdrietig, maar dankbaar"

De familie Planckaert woont in Frankrijk, waar ze een kasteel renoveren. Ook mémé Clara (96) is een tijd geleden mee verhuisd met haar enige dochter Christa, en haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze is dus ook te zien in het Eén-programma "Château Planckaert", dat de verbouwingen in Frankrijk en de andere avonturen van de familie op de voet volgt.

Mémé Clara was al een tijdje minder goed te been, en sukkelde met haar gezondheid. Gisteren is ze overleden.