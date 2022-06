School voor buitengewoon secundair onderwijs Bernardusdriesprong in Oudenaarde 2 dagen dicht door brand

Niemand raakte gewond bij de brand die vanmorgen uitbrak in de school voor buitengewoon onderwijs Bernardusdriesprong in Oudenaarde. De brand brak rond 11.00 uur uit in een kleedruimte van de school in de Vlaanderenstraat in Oudenaarde. Het vuur werd snel geblust, maar in het gebouw is er nog rookhinder. Daarom blijft de school morgen nog dicht. Er is wel opvang voorzien.