Busmaatschappij zegt busritten af avond voor schoolreis van kinderen De Suikerspin in Tienen

De kinderen vertrokken uiteindelijk maar een half uur later dan gepland. “Ik denk dat ze vooral heel blij waren dat er toch nog een schoolreis was, zeker na twee jaar corona. En wij zijn blij dat we niet met 200 treurige gezichtjes zitten. En wie weet zit er dit jaar toch nog een tripje naar Monde Sauvage in? We hebben dat nu geannuleerd, dus ik hoop dat we geen onverwachte kosten krijgen", zegt directeur Dieter.