Slecht én goed nieuws: dit betekent de oorlog in Oekraïne voor het klimaat

In het Zwitserse Davos, waar het Wereld Economisch Forum plaatsvindt, roepen de groten van deze aarde dit jaar op om lessen te trekken uit de oorlog in Oekraïne. Dat Rusland zo maar de gaskraan kan dichtdraaien en chaos veroorzaken op de wereldwijde energiemarkt, heeft nogal wat geesten doen rijpen.

Al verschilden de meningen nogal over welke les dat dan wel moet zijn. Fatih Birol, het hoofd van het Internationaal Energieagentschap IEA, waarschuwde gisteren dat extra investeringen in gas en olie enkel mochten dienen om kortetermijntekorten op te vangen.

Zo had Amin Nasser, de CEO van de Saudische olieproducent (en staatsbedrijf) Aramco, het dan weer niet begrepen. Hij vindt net dat er méér fossiele brandstoffen geproduceerd moeten worden, en dat de groene-energietransitie teruggedraaid moet worden. “Deze crisis toont aan dat het Westen de hele wereld bestuurt met onvoldoende energiecapaciteit op overschot.”

Amin Nasser (links) is de CEO van het Saudische staatsbedrijf Aramco, hier naast de minister van Energie én prins Abdulaziz bin Salman . Volgens Nasser moet de energietransitie herzien worden. Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Een vliegtuig verbouwen in volle vlucht

Toch leggen die twee standpunten, hoe uiteenlopend ook, de vinger op dezelfde wonde. De oorlog in Oekraïne zadelt de wereld (en dan vooral Europa) op met een dubbele uitdaging: de energievoorziening blijven garanderen zonder de energietransitie uit het oog te verliezen. Wordt de uitdaging van de energietransitie al eens vergeleken met het verbouwen van een vliegtuig in volle vlucht, dan heeft dat vliegtuig sinds de oorlog ook nog eens een pak minder brandstof in de tank.

Rusland houdt immers niet alleen de gaskraan als een wapen achter de hand. In het kader van de sancties tegen Rusland zal Europa in augustus ook een punt zetten achter de import van Russische steenkool. Bovendien wil Europa Russische olie uitdoven tegen het einde van dit jaar.

Alles samen gaat dat om véél brandstof. Rusland levert 25 procent van alle olie die in Europa verbruikt wordt, 40 procent van alle gas en de helft van alle steenkool.

Alle vakjes aankruisen

Dat er zo veel fossiele brandstoffen in één keer uitgefaseerd worden, klinkt op het eerste gehoor als goed nieuws voor het klimaat. Alleen is dat niet noodzakelijk zo - op de korte termijn toch niet.

De put die het Russische tekort slaat, wordt de eerste jaren immers voor een groot stuk opgevuld met andere fossiele brandstoffen. Zo voorziet de Europese Commissie dat 101,5 miljard kubieke meter Russisch gas voor 60 procent vervangen zal worden door import uit andere landen (en voor de rest door hernieuwbare energie én energiebesparing).

Jos Delbeke, voormalig directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese Commissie, heeft het over all-of-the-above-maatregelen die de lidstaten treffen. Maatregelen die alle vakjes aankruisen, zeg maar. “Deze winter zagen we al dat in Europa alles wat kan gebruikt worden, bijeen geveegd wordt om te gebruiken. Goed voor het klimaat is dat niet.”

Zicht op het Lakhta Centre in de verte, het hoofdkwartier van Gazprom in Sint-Petersburg, Rusland. Het Russische staatsbedrijf draaide de gaskraan naar Polen toe. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Neem Polen. Dat krijgt geen Russisch gas meer sinds het weigerde in te gaan op de eis van het staatsgasbedrijf Gazprom om de rekeningen in Russische roebels te betalen. Polen krijgt nu gas toegestopt via andere Europese landen zoals Italië, Frankrijk en Duitsland. In oktober komt daar ook Noors gas bij, dat via een nieuwe pijplijn naar Polen gepompt zal worden - goed voor jaarlijks 10 miljard kubieke meter.

Bulgarije doet iets gelijkaardigs: dat land kijkt hoopvol uit naar een nieuwe pijpleiding die via Griekenland naar Azerbeidzjan moet leiden. In afwachting krijgt het land gas bijgepast uit Griekenland en Roemenië.

Maar ook Duitsland zit in de rats. Dat land haalt de helft van zijn aardgas en olie uit Rusland, en een derde van zijn olie. Nu moet het zijn afhankelijkheid van Russische energie zien af te bouwen terwijl het dit jaar ook nog eens de laatste drie kerncentrales sluit. Op zich is dat niet onmogelijk, besloot de Duitse Nationale Academie voor Wetenschappen onlangs, als Duitsland meer kolen gaat verbranden, energie bespaart én… meer gas importeert.

De winnaars van die strategie zijn landen zoals de VS, Canada, Noorwegen, Algerije en Groot-Brittannië, die allemaal meer gas zullen gaan exporteren. En ook steenkoolexporteurs doen een goede zaak. In zijn nieuwe RePowerEU-plan, dat Europa af moet helpen van Russisch gas, voorziet de Europese Commissie dat steenkool trager uitgefaseerd zal worden: tegen 2030 zou er nog 41 procent meer steenkool verbruikt worden dan eerder voorzien in het Europese Fitfor55-klimaatplan.

Arbeiders werken in betere tijden aan de Nordstream 2-pijpleiding, die gas vanuit Rusland naar Europa moest brengen. De pijpleiding is zo goed als afgewerkt, maar zal nooit in gebruik genomen worden nu Europa Russisch gas uitfaseert. (Archiefbeeld uit 2016)

De lat gaat naar omhoog

Maar dat is het kortetermijnverhaal. Er is, zo zegt Delbeke, ook het middellange- en langetermijnverhaal. “En daarin gaan de plannen voor energiezekerheid en de klimaattransitie allebei in dezelfde richting: naar energie besparen en hernieuwbare energie.”

Neem nu, even opnieuw, de RePowerEU-plannen. 4 procent van het budget van 210 miljard euro dat Europa daarvoor begroot, is voorzien voor de uitrol van nieuwe fossiele infrastructuur, bijvoorbeeld in pijpleidingen en haventerminals voor LNG, vloeibaar gas. De rest gaat naar infrastructuur en onderzoek naar niet-fossiele energiebronnen zoals warmtepompen, biomethaan en waterstof.

Daarmee legt de Europese Commissie de lat voor hernieuwbare energie nog wat hoger, van 40 procent hernieuwbaar tegen 2030 (onder Fitfor55) naar 45 procent (onder RePowerEU).

Zo zou de oorlog in Oekraïne, na een negatieve impact op korte termijn, een positief langetermijneffect kunnen hebben op de energieomschakeling, en dus ook op het klimaat.

Nieuwe Trump

Al is het nog moeilijk om dat langetermijneffect nauwkeurig in te schatten, nuanceert klimaatexpert Delbeke. “Er is heel wat aan het schuiven op de wereldwijde markten. Rusland was een grote exporteur van energie, maar ook van grondstoffen voor zonnepanelen en batterijen. Het zal er alles aan doen om olie en gas aan andere landen te verkopen. India doet dat nu al aan verlaagde prijzen, en Rusland heeft ook China in het vizier.”

“En wat zal Europa doen, nu Rusland geen grote exporteur meer zal zijn? De VS is een onzekere leverancier, want wat als daar na de presidentsverkiezingen een nieuwe Trumpachtige figuur opstaat? En als we meer grondstoffen uit China willen halen, komen daar weer nieuwe vraagstukken bij kijken. Daar willen we ook niet te afhankelijk van worden."