Traditionele Ommegang trekt na twee jaar weer door Brussel

De Ommegang pakt dit jaar uit met een reus van vijf meter hoog. De reus is nieuw, maar is eigenlijk van kopie van de reus die in 1830 bij de eerste Ommegang meeging. De reus wordt pas vlak voor de Grote Markt op de kar gezet, want hij is te groot om onder de bruggen te passen.

De Ommegang van Brussel kent zijn oorsprong in de 14de eeuw. Sinds 1930 gaat het om een reconstructie van de blijde inkomst van keizer Karel V en zijn zoon Filips op 5 juni 1549, samen met veel hoge edellieden en gezagsdragers. In 2019 verklaarde de UNESCO de Ommegang van Brussel tot immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.