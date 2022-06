Bedenker Spartacusproject misnoegd over trambus: “Dat gaan we ons in Limburg nog heel erg beklagen”

"Ook hier zijn heel wat mensen ontgoocheld", zegt de Nederlandse wethouder Gert-Jan Krabbendam, voorzitter van de stuurgroep Maastricht -Hasselt. "Er waren natuurlijk ook tegenstanders aan deze kant, maar ook veel voorstanders waaronder ikzelf. We hadden met elkaar, Nederland en Vlaanderen, een contract gesloten om een sneltram te laten rijden tussen Hasselt en Maastricht. We geloofden dat dat een verbetering zou zijn van het openbaar vervoer, grensoverschrijdend. We hebben nu vernomen van de Vlaamse overheid dat ze eenzijdig willen stoppen met het project en wij, van onze kant, zijn erg teleurgesteld."

"Voor we gaan praten over een alternatief zoals een bus, willen we dit eerst afhandelen. We hebben 15 jaar geïnvesteerd, goed voor 23 miljoen euro. Daar willen we eerst een compensatie voor want laat duidelijk zijn: als we hadden geweten dat het zou aflopen zoals nu, hadden we uiteraard niet zoveel geld in dit project gestoken."