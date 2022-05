Ook deze zomer nog geen nachttrein van Brussel naar Berlijn en Praag

Intussen plannen de Deutsche Bahn en zijn Franse tegenhanger SNCF een snelle en rechtstreekse treinverbinding tussen de hoofdsteden Berlijn en Parijs. Vanaf eind 2023 moeten deze treinen rijden. Het traject bedraagt zeven uur. Bedoeling is om in eerste instantie dagelijks een heen en terug in te leggen tussen Parijs en Berlijn, via Frankfurt. Er lopen ook gesprekken over nog meer snelle verbindingen tussen Duitsland en bestemmingen in Zuid-Frankrijk.