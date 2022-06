Versleten bruggen aan E40 in Erpe-Mere worden vervangen 

Deze zomer starten er ingrijpende werken in Erpe-Mere. Het Departement voor Wegen en Verkeer start er met de vervanging van 2 bruggen: de spoorwegbrug op de E40 en de brug in de Merestraat die over de snelweg loopt. Beide brugge zijn gebouwd in de jaren '50. "Beide bruggen zijn in slechte staat en zijn dringend aan vervanging toe, daarom gaan we ze eerst volledig afbreken en dan heropbouwen", klinkt het bij Jef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer.