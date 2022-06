UHasselt reikt eredoctoraten uit: Te Gek!? krijgt als eerste organisatie een speciale erkenning

Net zoals zangeres Selah Sue, is Guy Swinnen één van de ambassadeurs van Te Gek!? en al ruim 10 jaar peter. "Ik was erbij van in het begin en ik heb zelf ook een zware depressie gehad. Daarom ook mijn engagement. Ik heb voor de allereerste cd een liedje geschreven, ik heb meegedaan aan heel veel voorstellingen waaronder schoolvoorstellingen. Dus het is fijn dat we vanuit de academische wereld ook de erkenning krijgen dat we met iets waardevols bezig zijn."