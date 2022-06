Vanaf vandaag krijgen 80-plussers hun vierde coronaprik in Antwerpen: "Minder belangstelling dan bij de vorige vaccinatierondes"

Vandaag worden er al een paar duizend mensen verwacht in Antwerp Expo. Daar zijn ze altijd wel blijven vaccineren maar dan ging het nog om hooguit 300 mensen per dag. "We schakelen nu weer een versnelling hoger maar het gaat natuurlijk niet om de aantallen die we hadden tijdens de coronapiek. Toen zaten we aan 23.000 mensen per dag. We gebruiken een grote zaal in Antwerp Expo met veel meer medewerkers en vrijwilligers", zegt de voorzitter van de Eerstelijnszone Geert Van De Voorde.