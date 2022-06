Immokantoor uit Wevelgem introduceert kantoor op wielen: "Voor klanten en werknemers die wat verderaf wonen" 

Zaakvoerder Emmanuel Louf kwam op het idee dankzij één van zijn nieuwe werknemers. "Die man komt uit de regio van Poperinge en wilde graag voor ons werken. Het enige wat hem tegenhield was het feit dat we geen kantoor bij hem in de buurt hebben. Daarom ben ik beginnen nadenken. Vandaag zijn we erg mobiel, je kan vanop elke locatie digitaal werken. Vandaar het idee van de mobilhome. Zo kunnen we een kantoor tot bij hem brengen, maar evengoed bij onze klanten die niet in de buurt van Wevelgem zitten, maar eerder op andere locaties zoals Brugge of Roeselare."