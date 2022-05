Vias pleit voor rijbewijs met punten om lichtere overtredingen beter op te volgen

Het is niet de eerste keer dat Vias zich over het rijbewijs met punten buigt. In 2018 was de conclusie van het instituut nog dat het niet aangewezen was om het systeem onmiddellijk in te voeren, omdat de pakkans in België te laag was. Toenmalig minister van Mobiliteit François Bellot (MR) greep die studie aan om een mogelijk rijbewijs met punten af te voeren. Het rijbewijs met punten wordt al tientallen jaren gezien als de oplossing om het aantal ongevallen terug te dringen. Het is ook opgenomen in het federale regeerakkoord.