Vlaamse regering moet dwangsom van 850.000 euro betalen aan Greenpeace voor "falend Luchtbeleidsplan"

Het grootste deel van het geld van de dwangsommen gaat naar het Fonds Gezonde Lucht. Dat fonds werd opgericht om actiegroepen en verenigingen te ondersteunen bij lokale projecten die de luchtkwaliteit verbeteren en de leefomgeving gezonder maken. "Wij stappen niet naar de rechter om dwangsommen te krijgen, maar om beleidsmakers op hun plicht te wijzen en verandering af te dwingen", klinkt het bij Greenpeace. "We zullen het geld gebruiken om mensen te steunen die verandering willen creëren in hun buurt. De overheid beschermt ons onvoldoende, dus steken we zelf een tandje bij."