Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vragen archeologisch onderzoek in bossen

Doorheen de jaren zijn er al heel wat archeologische vondsten gedaan. “De belangrijkste overblijfselen in Heverleebos zijn het Monarkengraf en de Ringwalheuvel. Die zijn ondertussen wat vrijgemaakt van vegetatie, dus je kan daar wel relicten zien. Verder zijn er zo’n 30 Gallo-Romeinse tumuli. In Meerdaalwoud heb je dan “gesloten depressies”, kuilen van 50 meter met een diepte van zo’n 3 meter. Het zouden overblijfselen zijn van een zeer oude manier van landbouw doen, die de Romeinen hebben geïntroduceerd”, zegt Hugo.

“Ook nog indrukwekkend is de Tiense Groef, dat is een groeve die het Meerdaalwoud doorsnijdt van Sint-Joris-Weert richting Hamme-Mille. Oorspronkelijk dacht men dat het een weg was om de doden te vervoeren naar de begraafplaatsen, maar meer waarschijnlijk is het een uitbatingsweg voor ijzererts en houtskool”, zegt Hugo Dehennin.