Pleegzorg Limburg zoekt dringend pleegouders: hoe weet ik of het iets voor mij is? En hoe begin ik eraan?

Pleegzorg Limburg is op zoek naar pleegouders om kinderen en baby's in crisissituaties op te vangen. Hoe begin je hieraan als pleegouder? En hoe weet ik of pleegzorg iets voor mij is? Kinderpsychiater Binu Singh beantwoordt in "De wereld van Sofie" enkele vragen over pleegouderschap.