Deze salamanders kunnen val uit hoge bomen overleven door te "skydiven"

De Aneides vagrans, ofwel de "zwervende" salamander is een salamandersoort uit Californië in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de meeste salamanders leeft het diertje van amper 13 centimeter niet onder stenen, rotsen of hout, maar wel in de toppen van de hoogste bomen ter wereld: die van sequoia's.

Wetenschappers weten al langer dat de salamandersoort tot in de kruinen van 80 meter hoog klimt. En ook dat ze zonder verpinken naar beneden springen als ze worden opgeschrikt of bedreigd. Maar hoe de diertjes hun metershoge val overleven, was tot nog toe een raadsel.