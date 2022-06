30ste Snoezelkermis in Kortrijk laat 1000 bezoekers zintuigelijk genieten

Het Leer- en Experimenteercentrum Villa Imagina van de zorghogeschool Rhizo in Kortrijk organiseert de Snoezelkermis. Twaalf attracties waar zintuigen worden geprikkeld kunnen via een doorschuifsysteem worden bezocht. Naast de muziekkamer is er een muziekbos, een junglecaravan, een ballenbad en er zijn ook experimenten met water en zeep. In de Lollypopkamer kan je proeven en ruiken, in de knutselruimtes kan je schilderen, tekenen en knutselen. “Er staan hier enkele zintuigelijke caravans waarmee we ook naar scholen, kinderdagverblijven of particulieren trekken. Vooral voor kinderen met een beperking is zo’n zintuigelijke caravan een hele belevenis”, zegt Derie.