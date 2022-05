Brussel herdenkt 76 straatdoden: "Wie op straat sterft, moet een waardig afscheid krijgen"

Ondanks de zachte winter, is het aantal doden toch gestegen. "Wij merken geen verschil tussen winter en zomer", zegt Terlaeken. "Daarom willen we ook af van die 'thermometerpolitiek' waarbij er meer geïnvesteerd wordt tijdens de winter en minder tijdens de zomer. Mensen sterven gewoon het hele jaar door. Wij pleiten voor structurele maatregelen, want het leven op straat is hard, of het nu warm of koud is."