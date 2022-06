Alken krijgt advies over fietspaden: meetfiets zal alle Limburgse fietspaden analyseren

De gegevens voor die database worden verzameld aan de hand van een hoogtechnologische meetfiets. Die rijdt over alle Limburgse fietspaden. De fiets analyseert de kwaliteit van de fietspaden en brengt verschillende onderdelen in kaart, zoals gevaarlijke kruispunten, vervaagde wegmarkeringen, een hobbelige ondergrond of begroeiing die over de fietspaden komt. Alken is de eerste gemeente die een analyse kreeg van de resultaten.