Antwerpen vangt jonge thuis- en daklozen ook overdag op en begeleidt ze in zelfstandig wonen

Momenteel vangt de nachtopvang voor daklozen zo'n 80 jonge mensen op. De stad Antwerpen wil een aantal jongeren nu een aparte opvang geven, dag en nacht. Daarvoor worden in Pension Van Schoonhoven 12 appartementen klaargemaakt. Later worden dat er 22. Het pension is de centrale locatie voor de opvang van daklozen in Antwerpen, waar ook de stedelijke dispatch en de gezinsopvang zijn gevestigd.

Het is de bedoeling om kort op de bal te spelen en het verblijf in de daklozenopvang zo kort mogelijk te houden. "We werken in verschillende stappen", legt schepen van sociale zaken Tom Meeuws (Vooruit) uit. "We bekijken met de jongeren in de daklozenopvang waarom ze er zijn beland en proberen daar wat aan te doen. Voor de jongeren bij wie de opvangnood het grootst is, voorzien we een appartement. Het is de bedoeling dat ze daar wat op adem kunnen komen."