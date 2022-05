Vanaf 23 november is asbestattest verplicht bij verkoop huizen van voor 2001 in Vlaanderen

Golfplaten, dakleien, plafondplaten, vensterbanken... Asbest is een stof die tot eind jaren '90 veel gebruikt werd in verschillende bouwmaterialen. Het was enorm populair, want sterk, slijtvast, brandwerend en goedkoop. Maar er bleken ook grote gezondheidsrisico's aan verbonden.

Asbestvezels die vrijkomen en worden ingeademed, kunnen longziektes en kanker veroorzaken. Sinds 1998 is het daarom verboden om nog asbest te produceren, te gebruiken of te hergebruiken. Toch zit er volgens de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM nog asbest in zo'n 2,8 miljoen woningen en gebouwen in Vlaanderen.