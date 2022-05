Autocarbedrijf Pelikaancars uit Tielt-Winge vraagt begrip voor afgelaste ritten: "Tekort aan chauffeurs"

Het busbedrijf onderstreept wel dat het er altijd alles aan doet om te voorkomen dat ze ritten moeten annuleren. "We proberen eerst te kijken of we onze ritten kunnen aanpassen zodat we toch voldoende chauffeurs en bussen ter beschikking hebben", zegt Olivier. "Vervolgens vragen we aan collega-autocarbedrijven of we bij hen personeel en bussen kunnen huren. In het ergste geval, zoals gisteren in Tienen, moeten we een rit afzeggen, en dat betreuren wij."