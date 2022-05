België bestelt 1.250 vaccins tegen apenpokken, in eerste instantie voor zorgverleners

"Dit is eigenlijk gewoon een vaccin tegen pokken, maar het werkt dus ook tegen apenpokken", zegt Vandenbroucke nog in "De wereld vandaag" op Radio 1. "We hebben in ons land heel veel vaccins tegen pokken op voorraad, maar dit is een nieuwere generatie vaccins met minder bijwerkingen. En je kan dat ook nog toedienen als iemand al besmet is. Als je het binnen de vier dagen toedient, dan beschermt het nog met grote zekerheid tegen het uitbreken van de ziekte zelf."