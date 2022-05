Advocaat Mounir Souidi in #BelRiadh: "In België zou elk proces live gestreamd moeten worden net zoals Heard vs Depp"

In het tweewekelijkse online-praatprogramma #BelRiadh gaat VRT-journalist Riadh Bahri in gesprek met jongeren over de maatschappelijke thema's die hen bezighouden. In deze aflevering gaat het over de fel gemediatiseerde rechtszaak tussen voormalig Hollywoodkoppel Amber Heard (36) en Johnny Depp (58) waarin het draait rond huiselijk geweld. Beiden beweren slachtoffer te zijn.