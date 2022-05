Bewaakte en afgebakende zwemzone van Blaarmeersen in Gent gaat open (mét identiteitscontroles)

De stad heeft ingezet op meer sfeer. Zo is er een kleurrijke toegangspoort die aan een festival doet denken. "Dat is een bewuste aanpak, we willen de bezoekers echt welkom heten in de schitterende domein. De Blaarmeersen zijn een prachtige plek om een dagje zee in de stad te beleven. We zetten volop in op die beleving", benadrukt Bracke. Er zijn verschillende zones waarin bezoekers kunnen zonnen, sporten, zwemmen en spelen.