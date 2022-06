Beweging.net roept op Rerum Novarum op om meer betaalbare studentenkamers te bouwen

De mobiliteit in Limburg staat ook hoog op de agenda bij Rerum Novarum. "Een beter aanbod van openbaar vervoer zou Limburg een pak vooruit helpen. Daarnaast moet er vooruitgang gemaakt worden in dossiers als de Noord-Zuidverbinding, Spartacus en de Grote Baan in Houthalen-Helchteren, zeker als we de effecten ook op omgeving en klimaat willen beheersen."