President Biden na schietpartij in Uvalde: "Waarom laten we dit gebeuren, wanneer gaan we opstaan tegen wapenlobby?" 

Meteen na zijn terugkeer van zijn meerdaagse reis naar Azië sprak president Joe Biden de Amerikanen toe over het drama in Uvalde. 19 kinderen werden daar gedood door een 18-jarige schutter. Ook 2 volwassenen overleefden de schietpartij niet. Het motief voor de schietpartij is niet duidelijk. De dader werd door de politie doodgeschoten. "In godsnaam, wanneer gaan we opstaan tegen de wapenlobby? Het is tien jaar geleden dat ik als vice-president de schietpartij in Sandy Hook Elementary School meemaakte. Sinds die dag zijn er 900 schietincidenten op scholen geweest. Het maakt me ziek. We moeten handelen."