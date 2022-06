Brand in restaurant De Metinas in Asse: "Gelukkig geen slachtoffers"

Vannacht sloegen de vlammen uit het dak van het restaurant De Metinas in Asse. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw, er zijn dus geen slachtoffers. "Om half 3 vannacht heeft een buur ons verwittigd", vertelt de uitbater Wendy Windey. "Toen we toekwamen waren brandweer en politie al ter plaatse. De schade is enorm, de keuken is helemaal uitgebrand en het dak en de zolder is weg. Er is ook veel rook- en waterschade. De oorzaak zou kortsluiting kunnen zijn, maar dat weten we nog niet zeker. "