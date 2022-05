Weinig interesse bij omwonenden 3M voor bloedonderzoek PFAS: Zorg en Gezondheid start nieuwe campagne

Wie geïnteresseerd is, wordt gevraagd zich voor 1 juni in te schrijven, al kan het later ook nog. "Hoe sneller mensen zich inschrijven, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op de bloedonderzoeken. Momenteel zijn we daarvoor contracten aan het afsluiten. In het najaar zullen ze starten."

Inschrijven kan op deze website van de Vlaamse overheid.