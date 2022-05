Chris Selleslagh aangeslagen nadat hij aan kant wordt gezet als burgemeester van Grimbergen

Selleslagh is erg teleurgesteld: “Dat is normaal als je hier elke dag tot acht uur ‘s avonds werkt, week in week uit. Je krijgt dan zoiets op je bord. Het is een spijtige zaak, niet enkel voor mij, maar voor iedereen die samenwerkt in het college. We zitten hier nu 20 jaar en hebben nooit problemen met iemand gehad. Maar we zullen nu de volgende gemeenteraad afwachten om het verdict te horen. Tot dan mag ik nog ten dienste staan van de bevolking, daarna zie we wel”, besluit Selleslagh

Volgende week donderdag, 2 juni, is het gemeenteraad in Grimbergen. Daar zal de nieuwe coalitie dan goedgekeurd moeten worden, maar gezien er een meerderheid is, zou dat geen probleem mogen zijn. Bart Laeremans (Vernieuwing, oud Vlaams Belang) wordt naar voren geschoven als nieuwe burgemeester.